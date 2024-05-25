جامعة المنيا تنظم قافلة طبية لقرية دلجا

وجهت جامعة المنيا خدمات قافلتها الطبية التوعوية، لأهالي قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، لتأتي ضمن مُشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير قرى الريف المصري. وذلك استمراراً للقوافل الخدمية التي تُطلقها جامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، لقرى محافظة المنيا ومراكزها،



وقدمت القافلة خدماتها من خلال الفريق الطبي المتكامل بالجامعة، من الكشف على ٤٣٥ حالة من الأهالي في ١٢ تخصصًا طبيًا شملت : "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية، والجراحة العامة، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام والروماتيزم والتأهيل"، كما تم صرف الأدوية للمرضي بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

كما قامت القافلة ايضاً بتنظيم عدد من الفعاليات والندوات الخاصة بالتوعية عن : أمراض الكلى والصيف عند الأطفال، ووسائل تنظيم الأسرة، واصلت الجامعة ايضاً حملتها؛ لتوعية الأهالي بضرورة المحافظة على نظافة المجاري المائية والترع، التي تم تبطينها من خلال مشروع تبطين الترع، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشرف على تنظيم القوافل، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور اسامة المنشاوي، المُشرف العام على القوافل، كما رافقت القافلة الدكتورة أمل كمال، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.