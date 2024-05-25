59 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 134 لجنة بالمنيا

بدأت اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 بمحافظة المنيا داخل 134 لجنة عامة خصصت لاستقبال 59462 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية التسع وسط إجراءات إدارية وأمنية مشددة لتوفير الهدوء داخل اللجان وكافة سبل الراحة للطلاب

وأوضحت مديرية التعليم بالمنيا انه تم تخصيص 134 لجنة عامة لاستقبال 59462 طالب وطالبة، بمراكز المحافظة التسع، منها 58 لجنة خصصت لاستقبال 24240طالب وطالبة بدبلوم الصناعة، و51 لجنة لاستقبال 21602 طالب وطالبة لامتحان دبلوم التجارة و24 لجنة لاستقبال 13260 طالبا وطالبة بدبلوم الزراعة ولجنة واحد لاستقبال 360 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكل النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكل النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أن عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.