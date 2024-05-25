بدء امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

بدأت اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية لطلاب وطالبات دبلوم الشهادة الثانوية الفنية "الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي" بمحافظة جنوب سيناء وذلك علي فترتين الأولى في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف بداية من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشر والنصف، والفترة الثانية في مادة التربية الدينية على مدار ساعة ونصف، بداية من الساعة الثانية عشر حتى الواحدة والنصف ظهرًا.

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، أنه جرى تأمين وصول الأسئلة إلى اللجان، وتأمين لجان الامتحانات على أعلى مستوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان وإن اللجان فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب في موعدها، كما انه جرى تسليم الأسئلة في مواعدها، ويجري متابعة سير الامتحانات داخل اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية للوقوف على انتظام سير الامتحانات أول بأول.

واضاف أنه جرى التأكيد لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ولجان سير الامتحانات بالتزام التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وحظر حيازة الهواتف المحمولة وأى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب، وإحالة أي تجاوز إلى الشؤون القانونية مشيرًا أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة 1227 طالب وطالبة، داخل 14 لجنة، إضافة إلى 2 مركز توزيع رئيسين إحداهما بمدينة طور سيناء والآخر بمدينة أبوزنيمة، و يتبعهما 6 مراكز فرعية، كما جرى تجهيز 18 استراحة للقائمين على الامتحانات، بواقع 10 استراحات للرجال، و8 استراحات للسيدات.