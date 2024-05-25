12 حدثًا يلخصون أنشطة التعليم العالي خلال أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 18 مايو وحتى 24 مايو وكان على النحو الآتي:

1) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم بلندن، الذي أقيم في لندن، ونظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ واستعرض الدكتور أيمن عاشور أبرز ما شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من تقدم ونمو خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الاهتمام بتقديم برامج التعليم العابر للحدود، وتشجيع الجامعات الأجنبية المرموقة على إنشاء أفرع لها بجمهورية مصر العربية، أو تقديم برامج دراسية حديثة بشهادات مزدوجة بالتعاون مع الجامعات المصرية.

2) عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعًا مع نُخبة من العلماء والأساتذة المصريين المُتميزين في مختلف الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا، وأشار الوزير إلى تطور ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية، من 3 جامعات فى تصنيف التايمز لعام 2016، إلى 28 جامعة فى نفس التصنيف عام 2024، وكذا إدراج 49 جامعة مصرية فى تصنيف سيماجو العالمى بنسخته الأخيرة، فضلًا عن وصول بعض التخصصات والبرامج الدراسية ضمن فئة أعلى 50 جامعة على مستوى العالم، وتحقيق نتائج متميزة فى مختلف التصنيفات الدولية، كما أوضح الدعم الكبير الذى تقوم به الوزارة للابتكار، والتقدم فى نشر الأبحاث العلمية، والتركيز على ربط المخرجات البحثية بالصناعة وخدمة الاقتصاد.

3) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوفد جامعة إكستر البريطانية، والذي يضم كل من البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة، والسيد بيتر كلاك رئيس الشراكات العالمية بالجامعة، ولفت الوزير إلى أن التعاون مع جامعة إكستر البريطانية يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة لتشجيع الجامعات الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم للتعاون مع الجامعات المصرية، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتعزيز فرص الحصول على تعليم أجنبي متميز والحصول على شهادات دولية من الجامعة الأم، فضلاً عن المُساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فُرص التعليم الأجنبي بجمهورية مصر العربية.

4) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكل من وفد جامعة إسكس، ووفد جامعة باث، وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعتين في المجالات التعليمية والبحثية، وأكد الوزير أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والدولية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المُتميزة، وذلك في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتحسين جودة التعليم والمُخرجات التعليمية البحثية.

5) افتتح د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي معرض الفنان المصري عمرو فهمي بعنوان stars in the sky المقام بالمكتب الثقافي المصري بلندن، وخلال جولته بأرجاء المعرض، أعرب الوزير عن إعجابه بالأعمال الفنية المعروضة، والتي تجسد إبداع الفنان عمرو فهمي، وقدرته على التعبير عن مشاعر وأفكار عميقة من خلال لوحاته، مؤكدًا أهمية الفن في تعزيز التقارب والتبادل الثقافي بين الشعوب، والتعبير عن الواقع الثقافي والمجتمعي، ومناقشة كافة التحديات بشكل فني ساخر، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يُمثل فرصة رائعة للترويج للثقافة المصرية والعربية على الصعيد الدولي، حيث يُعد افتتاح معرض الفنان عمرو فهمي في لندن حدثًا ثقافيًّا هامًّا، يُساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، ويُعزز العلاقات الثقافية بين مصر والمملكة المتحدة ودول العالم.

6) اجتمع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد تريستان هورليك المدير الإقليمي لمؤسسة التايمز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والسيد إيشان قادر مدير الاستشارات بمؤسسة " التايمز" البريطانية للتعليم العالي (THE ) ، وذلك ضمن زيارته الموسعة للعاصمة البريطانية لندن وعلى هامش مشاركته في المنتدى السنوي العالمي للتعليم العالي (EWF)، وتناول اللقاء جهود التعاون في مجال الأبحاث المشتركة، حيث تم إلقاء الضوء على الورقة البحثية بعنوان "خارطة التعليم العابر للحدود في مصر: الفرص والتحديات" وكذلك البحث الجاري حول " استدامة التعليم العابر للحدود في مصر" .

7) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيدة جيليان كيجان وزيرة الدولة للتعليم في المملكة المتحدة، والسير ستيف سميث، مُمثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم، وتناول اللقاء بحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين مصر والمملكة المتحدة، حيث أكد الدكتور عاشور على أهمية تعزيز آليات التعاون العلمي المشترك بما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

8) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسيد / يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم السعودي والوفد المرافق له، وخلال الاجتماع أكد الوزير على عُمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مُثمنًا زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها السعودية؛ لتعزيز الخبرات بين الجانبين، مُشيرًا إلى أهمية تجربة "أدرس في مصر" والتي تعتبر منصة إلكترونية تتيح للطلاب سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرامج الدراسية والجامعات المختصة، بهدف تأهيل الطلاب وتزويدهم بأحدث متطلبات العصر التعليمية بما يعود بالخير والتنمية على مُجتمعاتهم.

9) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدكتور / نعيم العبودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي والوفد المرافق له، وخلال اللقاء أكد الوزيرعلى عُمق العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مُثمنًا زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، منوهًا إلى أحدث ما وصل إليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتدويل التعليم، وأهمية العمل على خدمة الأهداف التنموية في البلدين الشقيقين.

10) التقى الدكتور أيمن عاشور بالبروفيسور دافييت مور، نائب عميد جامعة بلايمووث البريطانية، والسيد/ مايكل ليري مدير القسم الدولي بالجامعة، وتناول اللقاء بحث مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة بلايمووث البريطانية وبين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وسبل تعزيز هذا التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين المصرية والبريطانية، حيث تشمل الاتفاقية عددًا من التخصصات الهامة منها؛ الطب البشري، وطب الأسنان، والهندسة، وعلوم الكمبيوتر، والتمريض، والقانون، والدراسات الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الإدارية، فضلًا عن التشجيع على إقامة المشاريع البحثية ذات التمويل المشترك بين الجانبين.

11) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة وفق نسخته الصادرة لهذا العام 2024، وذلك من بين إجمالي 1171 جامعة على مستوى العالم، والتي يقل عمرها عن 50 عامًا، وثمن الوزير ما توليه القيادة السياسية من دعم كبير لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تحقيق التقدم بالتصنيفات الدولية يرفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية ويجعل مصر قِبلة تعليمية جاذبة فى المنطقة.

12) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي وفق أحدث إصداراته لعام 2024، وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم تدشينها في مارس من العام الماضي.

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