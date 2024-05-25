نهائي دوري أبطال أفريقيا.. جان جاك ندالا "وش السعد " على الأهلي

يعتبر الحكم الكونغولي جان جاك ندالا وش السعد على النادي الأهلي في البطولات الأفريقية بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين "ندالا" حكما لمواجهة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز على الترجي والتتويج بلقب الأميرة الافريقية للكرة الثانية على التوالي ورقم 12 في تاريخ القلعة الحمراء مستغلا عاملي الأرض والجمهور أمام فريق باب سويقة.

ويتواجد جان جاك ندالا كحكم للساحة في مباراة الأهلي والترجي، ويعاونه من ليسوتو سورو فاتسواني والحكم المساعد الثاني من بوركينا فاسو سايدو تياما والحكم الرابع من تشاد الحاجي محمد بينما على تقنية الفيديو الجزائري لحلو بن براهيم ويعاونه الغاني دانيال لاريا نيي آي والسوداني محمد عبدالله إبراهيم.

أدار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا 5 مباريات لفريق الأهلي من قبل في المسابقات الأفريقية فاز الفريق الأحمر في 3 وتعادل مرتين ولم يتلق أي خسارة تحت صافرة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

البداية كانت بفوز الأهلي بهدف على فريق بلاتنيوم الزيمبابوي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 ثم الفوز بثنائية على صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

وجاءت المواجهة الثالثة التي أدراها الحكم الكونغولي للأهلي في السوبر الأفريقي عام 2021 وانتهت باتلعادل 1-1 قبل أن يحسمها الأهلي الفوز 6-5 بركلات الترجيح ، وفي العام التالحي حقق الأهلي الفوز على الرجاء المغربي ايضا بنتيجة 2-1 الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022.

وكانت آخر مباراة يقودها الحكم الكونغولي للأهلي أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي الدوري الأفريقي وانتهت بالتعادل 1-1 وتأهل الأحمر لنصف النهائي بعدما تعادل بهدفين في تنزانيا.

خلال الموسم الكروي الجاري 2023- 2024، أدار الحَكَم الكونغولي 9 مباريات في مختلف المسابقات كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا ودوري السوبر الأفريقي وتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم وكأس أمم أفريقيا أشهر خلالها 32 بطاقة صفراء.