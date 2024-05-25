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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهم بقتل مدرس في المطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس متهم قتل مدرس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
ولقي مدرس مصرعه بطلق نارى داخل سنتر تعليمى شهير بمنطقة المطرية.
تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار وسقوط قتيل داخل سنتر تعليمي شهير بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة “وائل.ب”، صاحب السنتر ويعمل مدرس كيمياء، مصابًا بطلق ناري بالرأس.

بعمل التحريات، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بسبب منع المجني عليه للمتهم من دخول القاعة برفقة شقيقة زوجته، وتم إلقاء القبض على المتهم، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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