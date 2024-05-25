وزير الخارجية يزور بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس.. فيديو

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية قام بزيارة بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس، وذلك علي هامش تواجده في العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس "إيمانويل ماكرون" مع عدد من وزراء الخارجية العرب اتصالاً بتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير شكرى تفقد خلال الزيارة اجنحة البيت المخصص للطلبة المصريين الدارسين بالكليات والمعاهد العليا الفرنسية واطلع علي مختلف سُبل الإعاشة والراحة وأماكن الدراسة المخصصة لهم. كما حرص وزير الخارجية على إدارة حوار مع أبنائه من الطلبة المصريين بالخارج للاطلاع على شواغلهم وتعزيز تواصلهم بوطنهم الأم، وكذلك على لقاء أعضاء السفارة والقنصلية المصرية في باريس.

كما شهد زيارة الوزير شكري إلى المدينة الجامعية د. خالد العناني، المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، الذي يتواجد في باريس حاليا في إطار حملته الانتخابية.

وتوجه سامح شكري وزير الخارجية، أمس الجمعة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بدعوة من فخامة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس الفرنسي.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلاً عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين.