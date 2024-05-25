رئيس "إرادة جيل": 42 حزبا سياسيا تدعم جهود الدولة في مساندة فلسطين

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن مشاعر المصريين وثقتهم الكاملة في القيادة السياسية وقدرتها على حماية الأمن القومي المصري ظهرت جليًا في التأييد والدعم الشعبي والحزبي لجهود الدولة التاريخية، والمستمرة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

أضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نساند بكل قوة وندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته وتوجهاته الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مصر وأمنها القومي وشبابها وأهالينا، وثقتنا جميعا كتحالف يضم أكثر من 42 حزبًا سياسيًا وضعناها في الرئيس السيسي وكلنا ثقة في حكمته.

أكد رئيس حزب إرادة جيل أننا نعلم جيدًا أن الرئيس السيسي يمتلك القدرة على حفظ الأمن وسلامة الأراضي وأرواح المصريين.