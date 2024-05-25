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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

طلاب أمريكيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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 تظاهر طلاب مدارس ثانوية من العاصمة الأمريكية وولايتي ميريلاند وفيرجينيا أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.
وذكرت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم/السبت/ أن هذه التظاهرة الطلابية نظمت تحت شعار "الإضراب من أجل غزة"، حيث طالب المتظاهرون أيضا بضرورة الضغط على السياسيين في الولايات المتحدة لتغيير مواقفهم من الحرب في غزة.
 

غزة فيرجينيا ميريلاند طلاب مدارس ثانوية البيت الأبيض