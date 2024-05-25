تظاهر طلاب مدارس ثانوية من العاصمة الأمريكية وولايتي ميريلاند وفيرجينيا أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.
وذكرت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم/السبت/ أن هذه التظاهرة الطلابية نظمت تحت شعار "الإضراب من أجل غزة"، حيث طالب المتظاهرون أيضا بضرورة الضغط على السياسيين في الولايات المتحدة لتغيير مواقفهم من الحرب في غزة.
العالم
طلاب أمريكيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة
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تظاهر طلاب مدارس ثانوية من العاصمة الأمريكية وولايتي ميريلاند وفيرجينيا أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.
تظاهر طلاب مدارس ثانوية من العاصمة الأمريكية وولايتي ميريلاند وفيرجينيا أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.