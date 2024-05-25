رئيس وزراء ماليزيا: سنستمر في الحوار مع بكين بشأن بحر الصين الجنوبي

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم" إن بلاده ستستمر في الحوار مع الصين بشأن بحر الصين الجنوبي، وذلك بالتزامن مع تعزيز الروابط مع اليابان فيما يخص الأمن البحري".

وأضاف رئيس وزراء ماليزيا ـ في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى اليابان وفقا لتلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ ـ أن هناك اختلافات في الرؤى مع بكين فيما يخص بحر الصين الجنوبي، إلا أنه لا يرى إمكانية حدوث صراع وشيك، قائلا "إن موقف بلاده هو الانخراط في الحوار".

وفيما يخص العلاقات مع اليابان، قال رئيس وزراء ماليزيا" إن بلاده راغبة في تعزيز التعاون مع طوكيو في مجال الأمن البحري، مؤكدا في الوقت ذاته أن موقف بلاده هو الحياد".