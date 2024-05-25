إيران: بدء مراسم تأبين رئيسي ومرافقيه بحضور الخامنئي

بدأت مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل إبراهیم رئيسي ومرافقيه بحضور المرشد الأعلى الإيراني "علي الخامنئي".

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، اليوم /السبت/ - أن مراسم التأبين انطلقت في حسينية الإمام الخميني في طهران، تکریما لذكرى إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وطاقم المروحية الرئاسية التي تحطمت.

يذكر أنه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر أرس الحدودي المشترك بين إيران وأذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الإيراني الراحل "إبراهيم رئيسي" ونظيره الأذربيجاني "إلهام علييف" يوم الأحد الماضي، توجه رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات إلى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة إنتاج مصفاة تبريز، إلا أن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تعرضت لحادث في طريق العودة إلى مدينة (تبريز) وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة (أذربيجان الشرقية) شمال غربي إيران، ما أسفر عن مصرعه وجميع مرافقيه.

