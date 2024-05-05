المهرجان الدولي للفيمتو آرت للأفلام القصيرة.. أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثالثة

كشفت الدكتورة نبيلة حسن مؤسس ورئيس المهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت للأفلام القصيرة، عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثالثة من الأسماء الفنية المتميزة كتابة، وإخراجًا، وتصويرًا.

وتشمل القائمة كل من: السيناريست والروائي عبدالرحيم كمال، الذي تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000، وكتب العديد من السيناريوهات منها للسينما: على جنب يا أسطى، الكنز، وخيال مآتة، أما المسلسلات التليفزيونية هي: شباب أون لاين، الرحايا حجر القلوب، شيخ العرب همام، الخواجة عبدالقادر، دهشة، يونس ولد فضة، ونوس، زلزال، أهو ده اللي صار، نجيب زاهي زركش، القاهرة كابول، جزيرة غمام، الوعد، إلى جانب المسلسلات الإذاعية: ميمي عربيات.

المخرج إسلام خيري، بدأ مسيرته الفنية كمساعد مخرج في فيلم "أحلام عمرنا" عام 2005، وفي عام 2007 عمل أيضًا مساعد مخرج في أفلام "كده رضا، خارج عن القانون"، ثم 1000 مبروك عام 2009، حتى خاض تجربته الأولى كمخرج عام 2010 من خلال مسلسل "الكبير"، بعدها توالت أعماله الفنية، ومن أهمها المسلسلات التليفزيونية: جودر، حارس البحر، جت سليمة، عزمي وأشجان، عشم إبليس، الكابوس، فرق توقيت، سيدنا السيد، شوية عيال، الكبير قوي، الكومي، أما الأفلام السينمائية هي: عسل أسود، 1000 مبروك، آسف على الإزعاج، خارج على القانون، كده رضا، فتح عينيك، أحلام عمرنا.

ومدير التصوير حسين عسر، الذي ينتمي لجيل الشباب، وله الكثير من الأعمال الفنية المتميزة من أهمها المسلسلات التليفزيونية: الحشاشين، الاختيار، زلزال، مليحة، في كل أسبوع يوم جمعة، كلبش، لأعلى سعر، العمارة، الداعية، مأمون وشركاه، خرم إبره، الأب الروحي، أما الأفلام السينمائية هي: بيت الروبي، شلبي، من أجل زيكو، كازابلانكا، حرب كرموز، عقدة الخواجة، الكبار.

وكان الفنان محمد خالد مدير المهرجان قد صرح في بيان سابق أن لجنة المشاهدة اختارت 46 فيلمًا من الأفلام المتقدمة للمهرجان(22 فيلم قصير، 13 فيلم وثائقي، 8 فيلم، موبايل، 3فيديو إبداعي، وأن هذه الأفلام تمثل 6 دول عربية هي: "مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، سوريا".

يشار إلى أن أكاديمية الفنون تقيم المهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت للأفلام القصيرة دورة المخرج هانى خليفة، في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، وبرعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية.