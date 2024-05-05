ليفركوزن يسحق فرانكفورت بخماسية ويعزز صدارته للدوري الألماني

واصل فريق باير ليفركوزن سلسلة تألقه في الدوري الألماني، بعدما حقق فوزا عريضا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5/1، في إطار الجولة 32 من المسابقة.

سيطر ليفركوزن على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 من خلال جرانيت تشاكا. وواصل أصحاب الأرض هجومهم المكثف، ليضيف باتريك شيك الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفركوزن تألقه، ليضيف ثلاثة أهداف أخرى من خلال ازيكويل بالاسيوس في الدقيقة 58، وجيريمي فريمبونج في الدقيقة 77، وفيكتور بونيفاس في الدقيقة 89.

لم يتمكن آينتراخت فرانكفورت من تقديم أداء مقنع في هذه المباراة، واكتفى بتسجيل هدف وحيد في الدقيقة 32 من خلال هوجو إيكتيكي.

شارك النجم المصري عمر مرموش في هذه المباراة مع فريقه فرانكفورت، وقدم أداء مقنعا، وساهم في صناعة بعض الفرص.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفركوزن إلى النقطة 84 في صدارة جدول الترتيب، بينما يتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز السادس برصيد 45 نقطة.