جزار ونجله يقتلان شابا بسبب خلافات على «كاب» فى السلام

الأحد 05/مايو/2024 - 07:30 م

مع وصول عقارب الساعة إلى السادسة من مساء يوم الأربعاء الماضي، كانت الأمور تسير بشكل طبيعى داخل منطقة المحمودية بمدينة السلام فى القاهرة، حتى قطع الهدوء الذى يسيطر على الأرجاء صوت صرخات أطلقتها إحدى السيدات، لتعلن عن وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب على يد شخصين بطريقة بشعة.



جريمة جزار السلام ونجله



"إسلام مش بتاع مشاكل، والمتهمين أنهوا حياته دون رحمة"... بهذه الكلمات بدأ "محمد"، أحد سكان المنطقة التى شهدت الجريمة، يروى كواليس الواقعة لـ"البوابة نيوز"، مشيراً إلى أن المجنى عليه يدعى اسلام ويبلغ من العمر ٢٣ عاما، ويشهد له الجميع بالشهامة والجدعنة، فلم يكن من ذوى النشاط الاجرامي، فقط كان يسعى لكسب المال الحلال لمساعدة أسرته على ظروف الحياة بسبب ضيق الحل.

وتابع الشاهد: "قبل وقوع الجريمة وقعت مشادة كلامية بين إسلام المجنى عليه، مع شاب آخر يعمل والده جزار بسبب خلافات وقعت بينهما بسبب مزاح على كاب كان يرتديه نجل الجزار، وتطورت الأمور بينهما إلى مشاجرة تدخل على إثرها الأهالى من كل حدب وصوب وقاموا بفض الخلاف، إلا أن رغبة فى الانتقام سيطرت على نجل الجزار".

واضاف: "توجه نجل الجزار نحو أبيه وأخبره بما حدث، ليقرر الأب وضع خطة شيطانية مع نجله من أجل الانتقام من إسلام وسط الشارع، حيث توجه الأب مع نجله نحو مكان تواجد المجنى عليه وقاموا بالتعدى عليه وسط الشارع ليسقط على الأرض غارقاً فى دمائه ويلقى مصرعه فى الحال".

وأوضح: "بعد تنفيذ الجريمة لاذ المتهمان بالفرار، وعقب إبلاغ الشرطة وصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة هنا حيث مسرح الجريمة، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة التى سجلت لحظة ارتكاب الجريمة".



ضبط الجناة



بعد إجراء التحريات والبحث وجمع المعلومات نجح رجال مباحث قسم شرطة السلام فى تحديد مكان اختباء المتهمين، ونجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض عليهما، والذين اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الانتقام من المجنى عليه، وبعرضهم على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.





