زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد

جدل كبير أثاره الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات بعد تصريحه بعدم وجود أدلة تاريخية علي وجود سيدنا موسي أو يوسف أو إبراهيم في مصر.

قال حواس إنه لا يمكن لأحد أن ينكر ما ورد في الكتب السماوية ولكن وفقًا لما تم اكتشافه من مخطوطات اثرية مصرية لا يوجد أي دليل مادي على وجود هؤلاء الأنبياء في مصر.

وأضاف أن ملوك مصر القدماء كانوا مشغولين بخمسة أشياء فقط: بناء المقابر لهم ولأسرهم لأنهم كان لديهم إيمان بالحياة الآخرة و بناء المعابد بهدف خدمة طقوس الآلهة والملوك وتدوين هزائم الأعداء وكيفية الانتصار عليهم وتدوين تقديم القرابين للآلهة وتوحيد مصر العليا والسفلى ولذا فهم كانوا يسجلون انتصاراتهم التاريخية فقط، قائلا: إن الهكسوس دخلوا مصر ولم يذكرهم التاريخ إلا بعد الانتصار عليهم كاشفا أن ما تم اكتشافه حاليًا من الآثار لا يتعدى 30% فقط وقد تظهر فيها أدلة مادية تؤكد وجود سيدنا موسى في مصر.



