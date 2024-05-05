ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

إصابة الفنان محمد عبده بالسرطان ونقله إلى باريس لتلقي العلاج.. (رسالة صوتية)

محمد عبده
محمد عبده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الفنان السعودي محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان، وتليقه العلاج بباريس، وذلك في رسالة صوتية متبادلة مع الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، والذي رحل عن عالمنا أمس السبت، 4 مايو.

وقال محمد عبده في الرسالة الصوتية، والتي نشرها برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا.. إنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس".

وأضاف محمد عبده  في الرسالة الصوتية، "أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي.. الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".

يذكر أن محمد عبده ظهر مؤخرا ببرنامج  BigTime من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب، والفنانة أصالة وصرح بالعديد من التصريحات وكان أبرزها  عن  أول أجر تقاضاه وهو 130 ريالًا في الإذاعة 

 

محمد عبده فنان العرب محمد عبده