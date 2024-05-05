إصابة الفنان محمد عبده بالسرطان ونقله إلى باريس لتلقي العلاج.. (رسالة صوتية)

كشف الفنان السعودي محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان، وتليقه العلاج بباريس، وذلك في رسالة صوتية متبادلة مع الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، والذي رحل عن عالمنا أمس السبت، 4 مايو.

وقال محمد عبده في الرسالة الصوتية، والتي نشرها برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا.. إنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس".

وأضاف محمد عبده في الرسالة الصوتية، "أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي.. الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".

يذكر أن محمد عبده ظهر مؤخرا ببرنامج BigTime من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب، والفنانة أصالة وصرح بالعديد من التصريحات وكان أبرزها عن أول أجر تقاضاه وهو 130 ريالًا في الإذاعة