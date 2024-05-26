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الأحد 26 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينتي جنين ونابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم جنين. 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من المركبات اقتحمت المدينة من شارع الناصرة ومن شارع جنين ونصب جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من البنايات السكنية. 

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة، وداهم جيش الاحتلال عمارة سكنية في شارع 24 في المدينة. 

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دوما جنوب مدينة نابلس، وسيرت مركبات العسكرية في شوارعها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

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