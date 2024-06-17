ads
الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان: مقتل 5 إرهابيين في عملية أمنية شمالي البلاد

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت السلطات الأمنية في باكستان، اليوم الاثنين، مقتل خمسة إرهابيين في عملية أمنية بإقليم "خيبر بختنخوا" المضطرب بشمال البلاد.
وأوضحت السلطات - حسب ما نقلت شبكة "سما تي في" الباكستانية - أن "القوات صادرت كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات من الإرهابيين الذين قالت إنهم تورطوا سابقا في عدد من الأنشطة المعادية لأفراد الأمن والمدنيين".
وأوضحت السلطات أن "العملية قامت على معلومات استخباراتية جمعت مسبقا حول نشاط الإرهابيين".
 

سلطات الأمنية في باكستان ارهابيين