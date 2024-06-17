باكستان: مقتل 5 إرهابيين في عملية أمنية شمالي البلاد

أعلنت السلطات الأمنية في باكستان، اليوم الاثنين، مقتل خمسة إرهابيين في عملية أمنية بإقليم "خيبر بختنخوا" المضطرب بشمال البلاد.

وأوضحت السلطات - حسب ما نقلت شبكة "سما تي في" الباكستانية - أن "القوات صادرت كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات من الإرهابيين الذين قالت إنهم تورطوا سابقا في عدد من الأنشطة المعادية لأفراد الأمن والمدنيين".

وأوضحت السلطات أن "العملية قامت على معلومات استخباراتية جمعت مسبقا حول نشاط الإرهابيين".

