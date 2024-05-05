الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدات بجنوب لبنان

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين الأولى على تل نحاس، والثانية على تلة العزية خراج ديرميماس، بالإضافة إلى غارة استهدفت بلدتي مركبا وعديسة، وغارة أخرى على بلدة الطيبة.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق اليوم، غارة على حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، إصابة آخرين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.