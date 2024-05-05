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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الذهب يستقر في الصاغة رغم احتفالات عيد القيامة

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد بالتزامن مع بدء احتفالات عيد القيامة المجيدة وشم النسيم ، داخل محلات الصاغة .
سجل سعر أوقية الذهب حوالي 2301 دولار للبيع و 2302 دولار للشراء وعيار 14 نحو 2052 جنيها للبيع و2065 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 2631 جنيها للبيع و2648 جنيها للشراء.
بلغ سعر  الجنيه الذهب نحو 24.56 ألف جنيه للبيع و24.72 ألف جنيه للشراء وعيار 21 نحو 3070 جنيها للبيع و3090 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 3508 جنيهات للبيع و3531 جنيها للشراء. 

سعر الذهب محلات الصاغة عيار 24 عيار 21 عيار 14