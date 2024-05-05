"الصناعات الهندسية" تعقد اجتماعا موسعا حول تعميق صناعات الكراكات بمصر.. الأربعاء

كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن عقد اجتماع موسع لتوطين وتعميق صناعة الكراكات والتكريك في مصر تنفيذا لتكليفات رئاسية للاهتمام بهذه الصناعة المهمة وهذا من ضمن أدوار الغرفة المنوطة بتنفيذه للاهتمام بالصناعة المحلية وتعميقها.



و أوضح محمد المهندس أن هيئة التنمية الصناعية أرسلت خطابا رسميا للغرفة لدراسة سبل تشجيع الصناعات الداعمة لصناعة التكريك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارات المعنية ومنها الصناعة والتجارة والدولة للإنتاج الحربي والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للاستثمار بالاهتمام بتصنيع المعدات الخاصة بالتكريك .

وقال المهندس عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية أن الخطاب الوارد للغرفة من هيئة التنمية الصناعية هدفه التنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات المعنية بهذه الصناعة وبالفعل جرى ترتيب عقد مؤتمر موسع يوم الأربعاء القادم بمقر اتحاد الصناعات.

وقامت غرفة الصناعات الهندسية بتوجيه الدعوة لوزارة الإنتاج الحربي و المصانع التابعة لها والهيئة العربية للتصنيع وجرى توجيه الدعوة لشعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية و شعبة الأدوات الكهربائية والكابلات و الأعضاء من الغرفة العاملين في مجال الطلمبات والمحركات وكذلك جرى توجيه دعوة لهيئة قناة السويس وجهاز الصناعات والخدمات البحرية وكذلك شركة أجنبية متخصصة في صناعة الكراكات و من المنتظر أن يسفر المؤتمر عن توصيات هامة تدعم تطوير وبناء وتعميق صناعة الكراكات في مصر.