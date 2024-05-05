صلاح يتألق ويقود ليفربول لسحق توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

نجح ليفربول في تحقيق فوز كبير ومهم على ضيفه توتنهام بنتيجة 4-2، في إطار الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز مركزه الثالث في جدول الترتيب.

كان النجم المصري محمد صلاح نجم المباراة بلا منازع، حيث تألق بتسجيله هدف، وصنع آخر، ليقود فريقه لتحقيق هذا الفوز العريض.

فرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، وهدد مرمى توتنهام بشكل مستمر. وتمكن صلاح من افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 من رأسية متقنة، بعد تمريرة عرضية من جاكبو. وواصل ليفربول ضغطه، ليضيف روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 44، مستغلا كرة مرتدة من حارس توتنهام.

لم يتراجع ليفربول في الشوط الثاني، بل واصل هجومه المكثف، ليضيف جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 49 من رأسية جميلة، بعد تمريرة من إليوت. وازدادت النتيجة سوءا لتوتنهام، بعدما صنع صلاح الهدف الرابع لإليوت في الدقيقة 59، ليسجل إليوت هدفا رائعا.

حاول توتنهام تقليص النتيجة في الدقائق الأخيرة، وتمكن من تسجيل هدفين من خلال ريتشارلسون وسون في الدقيقتين 72 و77 على التوالي. ولكن لم يكن ذلك كافيا لمنع ليفربول من تحقيق فوز مستحق وهام.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 78 في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند النقطة 60 في المركز الخامس.