الأرصاد تحذر من نزول البحر المتوسط في شم النسيم بسبب الأمواج

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين على البلاد بالتزامن مع يوم شم النسيم.

وأوضحت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجواء غدًا ستكون ربيعية بامتياز على القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة على القاهرة ستكون 28 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن قيم درجات الحرارة غدًا ستكون أقل من المعدلات مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوى الموجود فى طبقات الجو العليا، فهناك منخفض جوي وأجواء مائلة للبرودة مساء غد في المدن الجديدة والصحراوية.

كما أوضحت منار غانم أيضًا، أنه من المتوقع غدا وجود سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزء كبير من أشعة الشمس تساعد على الشعور بأجواء ربيعية، لافته إلى أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأشارت إلى وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية يساعد على الاحساس بالأجواء الربيعية، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 لـ 3 متر.

وأكدت منار غانم في حديثها، أن الأجواء العامة في البلاد تسمح بالاستمتاع بإجازة شم النسيم بسهولة جدًا مع تجنب نزول البحر المتوسط أثناء التواجد على الشواطئ، نظرًا لارتفاع الأمواج الشاطئية.

