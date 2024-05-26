اليوم.. قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء

تنظم مؤسسة "مصر الخير " بالتعاون مع محافظة شمال سيناء قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة،اليوم الأحد، ولمدة خمسة أيام، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت الدكتورة عزة كمال المنسق العام للقافلة، إن القافلة الطبية تضم تخصصات "الأطفال والباطنة والجراحة والجلدية والعظام والمسالك والأنف والأذن والحنجرة والمخ والأعصاب ".

وأضافت أن القافلة ستكون غدا بالمدرسة الفكرية بالشيخ زويد، ويومي الاثنين والثلاثاء في المدرسة الفكرية بالعريش، ويوم الأربعاء في المدرسة الفكرية ببئر العبد، ويوم الخميس في مدرسة رابعة للتعليم الأساسي بقرية رابعة ببئر العبد.

وأشارت إلي أنه خلال القافلة سيتم توقيع الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين في 8 تخصصات طبية وصرف العلاج اللازم بالمجان.

من جانبه، أكد محمد راجح - مدير مكتب مصر الخير بشمال سيناء - أن القافلة تأتي في إطار الدور التنموي لمؤسسة مصر الخير وسعي المؤسسة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.