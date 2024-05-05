بعد انتهاء أسبوع الآلام| فرحة قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. فيديو وصور

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداس عيد القيامة المجيد، بحضور الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.

وتُطبق فرق النظام والكشافة في الكاتدرائية وجميع الكنائس كافة الإجراءات لتنظيم أماكن الجلوس بين الحضور وتيسير دخولهم إلى الكنيسة ومنعم الازدحام والتأكد من هوية المشاركين في الصلاة.



وشكر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حرصه الدائم بتهنئة الأقباط داخل مصر وخارجها وينوب عن سيادته في القداس الإلهي السيد اللواء أركان حرب أحمد علي رئيس ديوان الجمهورية.

قداس عيد القيامة بالكاتدرائية

1000389964

1000389946

1000389943

1000389991

1000389982

1000389979

1000390000

1000389997

1000389994

1000390009

1000390006

1000390003

1000389910

1000389907

1000390012

1000389949

1000389934

1000389925

1000389958

1000389955

1000389952

1000389985

1000389976

1000389967

1000389916

1000389904

1000389988

1000389961

1000389940

1000389937

1000389913

1000389973

1000389919

1000389922

1000389928

1000389901

1000389970