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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

بعد انتهاء أسبوع الآلام| فرحة قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. فيديو وصور

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد المجيد
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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداس عيد القيامة المجيد، بحضور الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين. 

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء  الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.

وتُطبق فرق النظام والكشافة في الكاتدرائية وجميع الكنائس كافة الإجراءات لتنظيم أماكن الجلوس بين الحضور وتيسير دخولهم إلى الكنيسة ومنعم الازدحام والتأكد من هوية المشاركين في الصلاة. 


وشكر قداسة البابا  تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حرصه الدائم بتهنئة الأقباط داخل مصر وخارجها وينوب عن سيادته في القداس الإلهي السيد اللواء أركان حرب أحمد علي رئيس ديوان الجمهورية. 

قداس عيد القيامة بالكاتدرائية

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