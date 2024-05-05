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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"بصمة".. مشروع تخرج طلبة إعلام جامعة الزقازيق

طلاب إعلام جامعة
طلاب إعلام جامعة الزقازيق
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نجح طلاب إعلام دفعة 39 شعبة العلاقات العامة بجامعة الزقازيق، في إطلاق مشروع تخرجهم "حملة بصمة"، تلك المبادرة الخيرية التي تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات. 

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وتحفيز المؤسسات والأفراد على المشاركة، فهي تركز على دعم وتمكين المجتمعات المحلية من خلال مشاريع تعليمية وصحية وبيئية. 

كما تسعى إلي  إحداث تأثير إيجابي مستدام يساهم في تحسين جودة الحياة للأفراد ويعزز من قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

تساهم أيضا من خلال مبادراتها وفعالياتها، تعزيز التماسك الاجتماعي وتحفيز العمل التطوعي بين الشباب، ورفع مستوى الوعي بأهمية العمل الخيري والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه الفرد في مجتمعه.

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