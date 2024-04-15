تعالوا نتذكر معًا مسار الحرب الروسية الأوكرانية.. في ١٧ فبراير ٢٠٢٢، أطلقت كييف عملًا عسكريًا لاستعادة جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك. تم شن هذا الهجوم بدعم من حلف شمال الأطلسي. وسائل الإعلام الغربية لا تنبس ببنت شفة حول هذا الموضوع، وهي بلا شك تنتظر رد الفعل من موسكو. إنها ليست فى خيبة أمل.. الرئيس بوتين، الذي كان بلا شك ينتظر هذا فقط لأداء واجبه في مساعدة المقاطعات المنسية في شرق أوكرانيا، عبر نقطة اللاعودة، وفي هذه الحالة نهر دنيبر، ودخل الأراضي الأوكرانية. ويصبح هو المعتدي في نظر العالم كله: مبرراته لا تغير شيئا، خاصة عندما تكون موجهة إلى رأي غربي حذر. وهكذا، فاز الأمريكيون بالجولة الأولى.

في الواقع عند الفحص الدقيق، وهو الأمر الذي يحرص "الخبراء" العسكريون على عدم القيام به، فإن القوة القتالية الروسية ليست مثيرة للإعجاب على الإطلاق: فقد ضمت موجة الهجوم الأولى ٦٠ ألف رجل (مقارنة بـ٢٦٥ ألف جندي غربى في غزو العراق)، وتراوح عدد فرق القتال بين ١٢٠.٠٠٠ و١٥٠.٠٠٠. وبدون أن يكون استراتيجيًا ماهرًا، فمن الواضح أنها كانت بالفعل "عملية عسكرية خاصة" وليست غزوًا يهدد أوروبا بأكملها. وحتى غزو كييف لا يبدو معقولًا عندما نعلم أن الجيش الأحمر عبارة عن قوة دفاعية تهاجم مدينة تبلغ مساحتها ١٢ ألف كيلومتر مربع ويسكنها أكثر من أربعة ملايين نسمة. كما أن الأركان العامة، أيًا كان المعسكر الذي تنتمي إليه، تعلم أن الجيش الروسي جاهز للدفاع وليس للعمليات الخارجية مثل الجيوش الأوروبية والأمريكية. وقد أدى سقوط جدار برلين إلى المصادقة على هذا الترتيب من خلال تخفيضات جذرية في الميزانيات، باستثناء ميزانيات القوة النووية البحرية. بدأ التعافي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع وصول بوتين إلى السلطة.

في الواقع، تبدأ الحرب النفسية في وقت واحد، وهذا دليل على أن معسكر الناتو كان ينتظر هذه اللحظة. نبدأ بتمجيد الجيش الأوكراني لمقاومته لـ"الغزاة". نواصل التأكيد على أن الجيش الروسي فشل في احتلال كييف بينما كان هذا الاستيلاء مستحيلًا بالنسبة لجيش أقل عددا، وغير مطلع على التضاريس، وغير مستعد لحرب العصابات في المناطق الحضرية. وعلى سبيل المقارنة، دعونا نتذكر أن جيش الدفاع الإسرائيلي أرسل ١٨٠ ألف رجل في غزة، على منطقة أصغر، ضد مقاومة حماس المكونة من ٢٠ ألف رجل.

إن التأكيد على أن التفوق الروسي الساحق تدحضه الأرقام: حكومة كييف لديها ٢٥٠ ألف جندي، والكتيبة الثانية في أوروبا (بعد الجيش الروسي)، و٥٣ ألف جندي من حرس الحدود، والحرس الوطني (٦٠ ألف رجل) ومستشارون عسكريون أجانب. وهو ليس جيشًا صغيرًا، خاصةً أنه أصبح محنكًا في المعارك ضد انفصاليي دونباس. إن القوات الروسية التي تهاجم أوكرانيا تفعل ذلك بتوازن قوى غير موات للغاية. دعونا نضيف إلى ذلك أن الجيش الأوكراني قد أنشأ، خاصة حول دونباس، خطوط دفاع قوية للغاية.

واستقر القتال بعد بضعة أسابيع شهدت تراجع القوات الروسية إلى الخط الفاصل الوهمي بين أوكرانيا والولايات الشرقية.

على كلا الجانبين، ندرك أن الطرفين المتحاربين خدعا، الأمريكين من خلال الرهان على سلبية موسكو، والأخيرة من خلال الرهان على أن تركيز القوات على الحدود من شأنه أن يثبط عزيمة كييف.

تجاهل هجوم أوكرانى

لقد تم التغاضي عن العامل المحفز الحقيقي، وهو الهجوم الأوكراني في السابع عشر من فبراير لاستعادة جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك، و"نسي" الكرملين ذكر هذا الهجوم فى وسائل إعلامه، وكان ذلك بمثابة خطأ فادح من الصعب تداركه.

وسرعان ما بدأت المحادثات بشكل سري في اسطنبول، بوساطة إسرائيلية. إنهم يتقدمون بشكل جيد لكن بوريس جونسون يتدخل سرًا لتخريبها. يجسد رئيس الوزراء البريطاني آنذاك النشاط المعادي لروسيا في الانفصال الأيديولوجي عن روح الحرب التي حسمت مصير الحرب العالمية الثانية.

وعلى أرض الواقع، تدرك هيئة الأركان العامة الروسية أنها لن تنتصر في الحرب، ولكنها ستنقذ الملايين من الروس، الذين ليسوا فقط من الناطقين بالروسية والمحبين للروس، بل إنهم ببساطة روس، من التعايش المستحيل مع الأوكرانيين. يعيد الجيش الروسى تجميع قواته ويحصن مواقعه ويواصل العمليات بأسلحته التي يبرع فيها: المدفعية والسماء. ويسقط الأوكرانيون في الفخ، بعد أن ينخدعوا بالسهولة التي يتم بها تسليمهم الأسلحة المتباينة وغير المجهزة بالقدر الكافي، والتي يتعهد الجيش الروسى بقصفها. الدعاية ووسائل الإعلام الغربية التي، للتعبير عن نفسها، تحتاج إلى حظر جميع وسائل الإعلام الروسية، كما هو الحال في أفضل لحظات محاكم التفتيش، تعلن عن الاستعادة، والانتصارات الأوكرانية، والإخفاقات الروسية، والهجوم المضاد الكبير في يونيو ٢٠٢٣.

في فبراير، لم تكن النتائج على الإطلاق مثل تلك التي تنبأت بها الصحافة بالإجماع: كانت القوات الروسية متمسكة بقوة بـ١٨٪ من الأراضي التي كانت في حوزتها، وتم صد الهجمات الأوكرانية على الرغم من التفوق العددي وأصبحت الخسائر لا يمكن الدفاع عنها.

اعتبارًا من ٩ فبراير ٢٠٢٤، قدمت وكالة تاس الأرقام التالية للخسائر الأوكرانية: ٥٧٠ طائرة حربية، و٢٦٥ طائرة هليكوبتر، و١٢١٣٧ طائرة بدون طيار، و٤٦٤ نظامًا مضادًا للطائرات، و١٤٩٥٣ دبابة ومركبات مدرعة أخرى، و١٢١٨ قاذفة صواريخ متعددة، و٨٠٠٠ قطعة مدفعية وقذيفة هاون، و١٨٤٠٤ مركبة خاصة. ونعتقد أن عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية تواجه صعوبة في تعويض الخسائر وأن نفاد القوة واضح. والأخطر من ذلك أن الخسائر البشرية الأوكرانية فادحة: ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ألف قتيل مقابل ٨٠ ألفًا للجانب الروسي. وخلال الأسبوع قبل الماضي، بلغت الخسائر الأوكرانية ٢٥٠٠ قتيل بحسب هيئة الأركان العامة الروسية. يتعين على الخبراء الذين ملأوا أجهزة الراديو والتلفزيون للتنبؤ بالانهيار الروسي أن يواجهوا الحقائق وأن يبدأوا في التنبؤ على الأقل بالاستقرار النهائي للتقدم الروسي.. مرة أخرى تظهر العملية الروسية قوتها التي لا تقاوم، سواء رحبنا بها أو خشينا منها. سيكون من الصعب للغاية طرد جيش يزداد صرامة، ويرحب به السكان الذين يدعمونه، سواء اعترفنا بذلك أم لا، والذي يخشى عودة الأوكرانيين ويقاتل من أجل الحفاظ على مكانته كأرض روسية.

في الوقت نفسه، فإن العقوبات المتخذة ضد الاقتصاد الروسي وأصوله وتجارته قصيرة الأمد، إذ أن معدل نمو الدولة التي تنبأ برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسى بانهيارها يبلغ ثلاثة أضعاف المعدل الفرنسى (٣.٦ نقطة مقارنة بـ١.٠١). كان من الممكن أن تكون عقوبات عام ٢٠١٥ قد أبلغتنا بعواقب وقف الصادرات الفرنسية من الحبوب إلى عميل كبير أصبح أحد منافسينا وإلغاء عقد سفينتين حاملتين لطائرات الهليكوبتر من طراز ميسترال.. وفي حرب البيانات، حيث يبرز الاتحاد الأوروبي بسبب تحيزه والإيحاءات المعاد اكتشافها لدعاية الحرب الباردة، نددت هيومن رايتس ووتش بالمذبحة التي راح ضحيتها ٨٠٠٠ مدني في ماريوبول. وتشير موسكو بأصابع الاتهام إلى ميليشيات النازيين الجدد.

استخلاص الدروس

وإذا كان من الضروري، بعد عامين من الحرب، استخلاص الدروس، فيمكننا أن نحدد ما يلي:

لم تحقق الولايات المتحدة أهدافها الحربية. ولم ينجح الغرب في "إجبار" حكومة كييف على إعادة "أراضيها المفقودة". والأنكى من ذلك أن روسيا، التي لم تكن تتصور بالضرورة القيام بذلك قبل إطلاق العنان للمدفعية الأوكرانية على جمهوريات دونباس المعلنة من جانب واحد، قامت بضم المناطق الأربع المنشقة، باتباع إجراء (الاستفتاء، ومداولات مجلس الدوما) الذي ثارت عليه العديد من البلدان في العالم لكنه أصبح القرار ساريًا وصالحًا. وسوف يكون من الصعب للغاية التشكيك في هذه "العودة" إلى الحظيرة الروسية، في حين يمكن الاستشهاد بسابقة كوسوفو بشكل مشروع. عندما ننتهك مفهوم سيادة الدولة، فإننا نفتح صندوق باندورا: وهذا ما فعلته الغالبية العظمى من أعضاء الاتحاد الأوروبي. رفضت إسبانيا وبلغاريا وسلوفاكيا، الأكثر اتساقًا مع نفسها، الاعتراف بدولة كوسوفو المستقلة. ومن ناحية أخرى، تتمتع روسيا بنفس الحريات التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقانون الدولي. أما الناتو، فهو لم يحترم أي شيء منذ فترة طويلة، ولا حتى قرارات الأمم المتحدة.

توسعت روسيا مع المناطق الناطقة بالروسية والروسوفيلية في الجزء الصناعي من البلاد. واستعادت محطة زابوريزهيا للطاقة النووية وعززت وصولها إلى البحر الأسود. وباستثناء قرارات الاتحاد الأوروبي، فإن علاقاتها الخارجية لا تتأثر بالعقوبات: برزت مجموعة البريكس، وهي تهدد الدولار في نهاية المطاف. انتشرت وكالات الصحافة الروسية التي حظرتها رئيسة المفوضية الأوروبية والحكومة الفرنسية باسم مفهوم خاص جدًا للديمقراطية، وكالات تاس وسبوتينيك وروسيا اليوم فى العديد من الدول المحايدة. هذه هي الطريقة الوحيدة للاقتراب من الحقيقة ووضع الاتهامات بارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية في نصابها الصحيح، والتي أطلقها بلا حدود صحفيون غربيون مثل كريستين أوكرنت التي لم نكن نعرفها قبل ذلك. وعيب غسيل الدماغ هو أنه يثير رد فعل معاكسا لما كان متوقعا، عند أول حدث. لقد أدرك فلاديمير بوتين تمام الإدراك كيفية وضع حد لهذه الاستراتيجية، مرة أخرى من خلال استخلاص الدروس من السابقة اليوغوسلافية. بعد أن اتُهم بشكل طفيف إلى حد ما بمرض خطير، فإن الزعيم الروسي - الذي يجب أن نتذكر أنه يخضع لمذكرة اعتقال دولية - يُعرض عليه ترف إجراء مقابلة طويلة للغاية مع الصحفي الأمريكي توكنر كارلسون في ٨ فبراير ٢٠٢٤. وأثار هذا الأمر ضجة خارج أوروبا. لقد تمكن الزعيم الروسي من الظهور في أفضل حالاته، واضحًا ومعتدلًا، ومسيطرًا تمامًا على موضوعه. كان يعرف كيف لا يقدم نفسه كمحامٍ بل كسياسي. وبعد بضعة أيام، وحيث يتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة، تم تصويره وهو يقود طائرة كبيرة من طراز إليوشن - الأكبر في العالم. هذه العروض تضعه في مرتبة أعلى بكثير من جو بايدن الذي يفتح إرهاقه الفكري والجسدي الطريق أمام منافسه دونالد ترامب.

الصناعة الروسية تتعافى

لقد تعافت صناعة الحرب الروسية بشكل غير عادي. وهي تضمن الآن دون فشل إمداد المدفعية الثقيلة التي تسيطر على خط المواجهة وتسبب خسائر فادحة للجانب الأوكرانى. ومن ناحية أخرى، تثبت المصانع الأوروبية عدم قدرتها على الحفاظ على معدل إنتاج يجب أن يصل إلى مليون قذيفة سنويًا، وهو ما يعادل إنتاج روسيا وحدها. هناك تفصيل يجب التأكيد عليه وهو أن إنتاج القذائف يتطلب توفير المنتجات الكيميائية التي تكون روسيا هي الوحيدة القادرة على بيعها.. أخيرًا، لإكمال الصورة، من المهم معرفة أن كوريا الشمالية وإيران يمكن أن تشاركا في توريد هذه القذائف والذخائر إلى الجيش الروسي، إذا لم يفعلوا ذلك بالفعل.

أوكرانيا هي الأكثر تضررًا من الصراع: خسائر بشرية لا تطاق، تصل إلى نصف مليون، ودمار بسبب القصف نظرًا للتفوق الساحق للمدفعية الروسية مع السيطرة الكاملة على السماء. إن الاستهلاك المحموم للذخائر، الذي حطم الأرقام القياسية للحرب الأولى، أدى إلى إفراغ ترسانات حلف شمال الأطلسي الذي، من جانبه، لا يقدم أي شيء. إن المساعدات الخارجية القائمة على حرب قصيرة آخذة في التناقص ويظهر التردد في الولايات المتحدة في مواصلة عمليات التسليم والدعم المالي دون نهاية متوقعة. وليست المعاهدة الموقعة مع الرئيس ماكرون هي التي ستغير شيئا، خاصة وأن فرنسا على حافة الإفلاس وجيشها لم يعد قادرا على الدفاع عن التراب الوطني. ومثله كمثل الجيش الألماني، لم يتبق لدى الجيش الفرنسي سوى يوم أو يومين من الذخيرة. وتتسم هذه الملاحظة الأخيرة بقدر أعظم من الخطورة، إذ أصبح من الشائع الاعتقاد بوجود هجوم يشنه الجيش الأحمر على حلف شمال الأطلسي، وهو ما لا يفكر فيه الرئيس بوتين لحسن الحظ. ولكن كيف ينبغي لنا أن نفكر في رئيس فرنسي يجازف بتمديد الصراع بينما يقوم بإفراغ الترسانات الفرنسية؟

يتعين على الجيش الأوكراني أن يواجه أزمة خطيرة في قيادته: فقد تم فصل الجنرال فاليري زالوزني بوحشية، ويقال إن رئيس الأركان الجديد، الجنرال ألكسندر سيرسكي، لا يحظى بشعبية كبيرة بين العسكريين، الذين يطلقون عليه لقب "الجزار".. وهو نفسه يعترف بالحاجة إلى "تجديد القوات المسلحة الأوكرانية".

إن العقل يفرض إنهاء القتال، ويبدو أن فلاديمير بوتين يقبل ذلك من حيث المبدأ. لكن فولوديمير زيلينسكي يعمل بجد لإطلاق العنان للدعاية الغربية لدرجة أنه من الصعب على أورسولا فون دير لاين وإيمانويل ماكرون الاعتراف بأنهما لن يفوزا وأننا يجب أن نلقي أسلحتنا. كتب هيوبرت فيدرين وزير خارجية فرنسا الأسبق مؤخرًا: "إن احتمالات تجميد الوضع هي الأعلى لأن روسيا لن تعترف أبدًا بعودة الأراضي الأوكرانية التي تعرف أن سكانها معادون بشدة لأي وضع كان قائمًا. ويدرك بوتين أن الشعب يوافق على دفع الثمن. بل وبقوة أكبر: يمكن لروسيا أن تدعم مجهودًا حربيًا هائلًا دون ترك الاقتصاد يجثو على ركبتيه كما تنبأ برونو لومير".. والسابقة اليوغوسلافية لها تأثير كبير على هذه الحالة الذهنية. وبعد اتباع سياسة ألمانيا بشأن هذا الموضوع، أعتقد أن أوروبا اكتسبت الحق في التزام الصمت. إن الحصار الذي لا هوادة فيه المفروض على شعب شجاع، كما يحدث على شعب شجاع آخر، وهو الشعب العراقي، يعود مثل ارتداد قاذفة الصواريخ فى الوجه.

هزيمة الدعاية وضعف الحلف

وفي نهاية المطاف، فإن الدرسين الأكثر إقناعًا في هذه الحرب هما هزيمة الدعاية الغربية وضعف حلف شمال الأطلسي الذي أعلن الرئيس الفرنسي منذ وقت ليس ببعيد أنه مات دماغيًا. في منطقة تمتلك فيها الولايات المتحدة موارد تتجاوز بكثير موارد روسيا عدوها المحتمل، وبميزانية ضخمة في العالم، لم تتمكن من عكس مسار الصراع الذي كان من المحظور على روسيا خسارته. لأن وجود الاتحاد الروسي ذاته كان على المحك، ليس فقط بالنسبة للاتحاد الروسي، بل أيضًا للأمة التي تتعافى من كل شيء، من تدهور وسائل إنتاجها، ومن مستوى معيشة سكانها، ومن حالات الفرار العديدة. الشعب الروسي ليس لا شيء. إنها قصبة الحكاية: تنحني حتى تنكسر، لكنها لا تنكسر أبدًا. مرتين في القرنين الماضيين وصل الغازي إلى موسكو. لكن الغزاة لم يفزوا. سأدعك تخمن السبب.

إذا كان علينا حقًا أن نسير في اتجاه السلام، فإن الطريق سوف يكون شبه مستحيل: حل حلف شمال الأطلسي، وإعادة تأسيس علاقات الغاز، والنأي بأنفسنا عن الولايات المتحدة. من سيكون مستعدا لذلك؟ بالتأكيد ليس أولئك الذين لديهم ذاكرة قصيرة، أو ينسون أو يقللون من فضائحهم، يظهرون أنفسهم محتقرين في النصر، وغير قادرين على الهزيمة.

خاتمة للتذكرة

ذات يوم، أثناء الحرب اليوغوسلافية، أسر لي الجنرال موريس شميت، رئيس أركان الجيش الفرنسى الأسبق، عندما كان من المألوف اتهام صربيا بارتكاب كافة الجرائم وتبرئة قوات عزت بيجوفيتش من أي إساءة. وقال إن المسؤوليات والجرائم في الحروب الأهلية يتم توزيعها بشكل عادل.

لا توجد دولة ولا منظمة دولية مؤهلة لإعطاء دروس أخلاقية؛ وبينما نغضب من مصير أليكسي نافالني، فإننا نغض الطرف عن مصير جوليان أسانج. وفي الحقيقة فإن القاعدة الوحيدة السائدة هي قاعدة الأقوى. والأمريكيون يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر.

إيف بونيه: سياسى فرنسى، وعضو فى الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية. وكان عضوا فى الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) خلال الفترة من 2 أبريل 1993 إلى 21 أبريل 1997.. رسم صورة بانورامية للأوضاع فى أوكرانيا منذ عام 1917 حتى الآن، وهى صورة تفضح الغرب وزعماءه وإعلامه، وقد نشرنا الجزء الأول منها فى العدد الأسبوعى 2 أبريل، ونستكمل نشرها فى هذا العدد.