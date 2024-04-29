حماية المستهلك تحذر التجار من التلاعب في الأسعار

قام رئيس الجهاز حماية المستهلك بجولة تفقدية علي عددًا من السلاسل والمحال التجارية والسوبر ماركت بمحاظة الغربية لمُتابعة ضبط الأسعار وأثر وتوافر السلع الغذائية بها.

كما تفقدا عددًا من المخابز السياحية والأفرنجية،لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي والتأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرضوا لعقوبات في ظل تشديد الرقابة عليهم.

وفي ذات السياق قام رئيس الجهاز برفقة محافظ الغربية، بتفقد عدد من المطاعم التي تقدم مأكولات شعبية (الفول والطعمية ) وأصناف متنوعة، لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الإلتزام بالأسعار المُحددة للسلع الغذائية.

و قامت المطاعم بتخفيض سعر سندوتش الفول أو الطعمية بقيمة 5 جنيه، وهو ما يعكس الإنخفاضات الحقيقية التي طرأت علي السلع في الفترة الأخيرة.

وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

كما تم رُصد العديد من المخالفات تنوعت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن - مخالفة التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 )، وتم تحرير محاضر للمخالفين بمعرفة مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وخلال الجولة أشاد السجينى بمنظومة منافذ بيع السلع الغذائية التى اقامتها المحافظة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأوضح السجيني، أن هذه الزيارات الميدانية هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في إجتماع لجنة ضبط الأسواق وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأن الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية تم التوافق على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي ٣٠%.

كما أهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/