أهالي الشرقية يستعدون للاحتفال بشم النسيم

يحتفل الآلاف من الأهالي بمحافظة الشرقية باعياد الربيع وسط اجراءات امنية مكثفة بمحيط الحدائق والمنتزهات المنتشرة في ربوع المحافظة بالزقازيق والصالحية الجديدة وحدائق الكفراوي ونادي الرواد والنادي الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان وحديقة الحيوان ونادي الشرقية ونادي النهر بالزقازيق.

بالإضافة إلى توافد أبناء مراكز الشرقية إلي المزارع وحدائق الفاكهة المنتشرة في مراكز ابو كبير وبلبيس وأبو حماد ومشتول السوق وفاقوس والإبراهيمية والحسينية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مديري المديريات الخدمية بالمحافظة ضرورة رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال احتفالات شم النسيم واستقبال المواطنين فى الحدائق والمتنزهات العامة للاحتفال وتشكيل غرفة عمليات بالمديريات المعنية لإستقبال الشكاوي والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ حتى الإنتهاء من الإحتفالات.

وطالب المحافظ بفتح الحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب والملاعب أمام المواطنين بالمجان وإلزام القيادات التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بالتواجد في مواقع عملهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث وتكثيف أعمال النظافة لرفع مخلفات الاحتفال ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول فضلا عن ضرورة التواجد الأمني بأماكن الاحتفال ضمانًا لاستمتاع المواطنين باليوم.

ومن جانبه اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار شن حملات على المصانع ومنافذ البيع وتحذير وتوعية المواطنين من أعراض البيتوليزم المؤدى لشلل عضلات الصدر وفشل في التنفس عقب اكل الأسماك المملحه الغير جيده الصنع والسيئة فى التخزين.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم فتح كافة مراكز الشباب بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة وتنفيذ أنشطة فنية ومسابقات وألعاب رياضية متنوعة لإضفاء البهجة والسرور علي المواطنين وأعضاء مراكز الشباب بالإضافة إلي تنظيم إحتفالات فنية بالاندية الرياضية.