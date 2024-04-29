مع اقتراب شم النسيم.. 7 خطوات لتحضير الفسيخ بالمنزل وفوائده

يعد الفسيخ من الوجبات التي يقبل عليها المصريون، وخاصة في يوم شم النسيم.

لذا نقدم لكم طريقة تحضيره بالمنزل:



المقادير

2 سمك بوري، طازج،لايقل عن 4 حبات

5 ملعقة كبيرة ملح خشن

2 ملعقة كبيرة شطة بودرة

1 ملعقة كبيرة كمون ناعم

1 ملعقة كبيرة كركم ناعم

خطوات التحضير

يغسل سمك البورى جيدا وينظف الخياشيم ثم يوضع على مناديل مطبخ حتى يجف تماما من الماء، يترك ليلة في الثلاجة اذا كان الجو باردا واذا كان حارا يترك ساعتين.

2.يخلط الملح، الشطة والكمون وتحشى بها الخياشيم.

3. يرص السمك فى كيس كبير السمكة عكس الاخرى، تفرغ الهواء من الكيس ويقفل جيدا.

4. يوضع الكيس فى حوالى 10 اكياس أخرى، في كل مرة يغلق الكيس جيدا.



5.يفضل اختيار سمكة بورى عينيها لامعة لضمان إنها خالية من الأمراض ثم تنظيف السمكة بالماء فقط وبعد التخلص من الماء عن طريق وضع السمكة على رأسها للتخلص من المياه التى بداخلها في مصفاه لاتقل عن 5 ساعات،ثم تجفيف خياشيم السمكة تماما بواسطة منديل، لأن وجود المياه داخل السمكة أثناء التخليل يتسبب في حدوث عفن للسمكة ويتسبب في سرعة إفسادها.

6.عقب تنفيذ الخطوات السابق ذكرها والتأكد من جفاف السمكة، يجب خلطها بالشطة والملح وحشوها بطريقة جيدة من الخياشيم والرأس ،ثم مسح السمكة من الأمام والخلف وتغليف كل سمكة بأكياس محكمة الغلق.

7. من الضروي وضع السمك بعد تغليفه في صينية أو علبة في مكان مظلم وبعيد عن آشعة الشمس مع تقليبه كل يومين ويترك لمدة ١٥ يوما في الصيف ولمدة شهر في الشتاء.



فوائد تناول الفسيخ

يعد مصدرًا غنيًا للبروتين وذا قيمة غذائية عالية، فيقوي الجهاز المناعي. ويحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للجسم. يحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم والفسفور.