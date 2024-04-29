عقب طرحه.. "وش في وش" يتصدر مشاهدات نتفليكس

تصدر الفيلم المصري “وش في وش” للمخرج وليد الحلفاوي، قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة البث الرقمي “نتفليكس” عقب طرحه الأسبوع الماضي عبر موقعها الرسمي.

الفيلم من بطولة: محمد ممدوح، أمنية خليل، أحمد صالح، سامى مغاورى، أنوشكا، ومن تأليف وليد الحلفاوي، شادي الرملي، حسين نيازي؛ وتدور الأحداث في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

وخلال لقاء تلفزيوني سابق، أعرب مخرج الفيلم وليد الحلفاوي عن سعادته البالغة بنجاح العمل قائلًا: "سعيد بأن الفيلم عجب الناس، وأن قصته قائمة على تدخل الناس في علاقة الأزواج وتأثيرها على هذه العلاقة، والبطل الحقيقي هو تعاون الفريق معًا، والكل أحب الدور، تصوير الفيلم استغرق شهرًا، حابب أوجه الشكر لباقي المشاركين في الفيلم".