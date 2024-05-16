بوتين: نعتزم تقديم دعم فعال للجهود السياسية للشركاء العرب لحل تناقضات الشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديميربوتين، اليوم الخميس، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكتسب أهمية خاصة على خلفية التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

و أضاف بوتين، نعتزم تقديم دعم فعال للجهود السياسية التي يبذلها الشركاء العرب لحل التناقضات في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الخميس، بعد محادثات في بكين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الصين وروسيا تتفقان على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للنزاع في أوكرانيا، فيما حذر بوتين من أي تحالف سياسي وعسكري "مغلق" في آسيا ووصفه بـ"المضر"، في وقت تتعاون الولايات المتحدة مع أستراليا والمملكة المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني في تلك المنطقة.