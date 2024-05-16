إقبال كثيف من الركاب على محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثالث.. صور

شهدت محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثالث اليوم إقبال كثيف من الركاب، وذلك في ثاني أيام التشغيل التجريبي بالركاب.

وبدأ صباح أمس الأربعاء، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C».

ويبلغ طول المرحلة الثالثة من الخط الثالث 7.1 كيلو متر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطـات، 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة، وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.