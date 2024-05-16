أمير قطر يصل البحرين للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين للقمة العربية

وصل إلى مملكة البحرين اليوم /الخميس/ أمير دولة قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بأنه كان في مقدمة مستقبلي أمير قطر، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعددٌ من كبار المسؤولين.

