استشهاد الصحفي والمخرج محمد جحجوح وعدد من أفراد عائلته إثر قصف إسرائيلي لمنزلهم بغزة

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، استشهاد الصحفي والمخرج محمد جحجوح، وعدد من أفراد عائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم شمالي قطاع غزة.

للشهيد محمد دور بارز في أرشفته للسينما والفن الفلسطيني من خلال مؤسسة "جحجوح سينما"، كما كان الجحجوح مخرج افلام ومقدم برامج ومؤلف كتب ومتخصص في بناء الهوية البصرية والإعلامية والسينمائية ومدرب دولي.

رغم الحرب.. الثقافة الفلسطينية تواصل مهامها

وتواصل وزارة الثقافة الفلسطينية مهامها، وسط القصف والحرب والدمار، حيث نظمت في محافظة قلقيلية وبالشراكة مع جمعية هيئة نادي بيت أمين وعزون العتمة، ورشة بعنوان " النكبة في عيون أطفالنا " بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للنكبة.

76 عامًا على النكبة

وتضمنت الورشة مجموعة من الأنشطة للأطفال، الذين عبروا عن النكبة وتناولوا بعض الرموز الوطنية، من خلال الرسم، وكتبوا عبارات تحمل دلالات الهوية الوطنية.

كما نظمت وزارة الثقافة في محافظة جنين وهيئة التوجيه السياسي، ندوة تداعيات المشهد الثقافي في ظلّ الحرب على غزة تحت شعار "رغم الإبادة باقون ورغم التهجير عائدون"

حيث أكدت الندوة على أهمية التمسك بالرواية الفلسطينية النقية من التشويه والتأكيد على عدالة قضية االشعب الفلسطيني وحقّه بالعودة والتحرر .