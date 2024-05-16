نقابة العاملين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا تجيز إضرابا ردا على قمع احتجاجات غزة

أعلنت النقابة التي تمثل العاملين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أنها سمحت بالإضراب عن العمل بسبب حملة القمع التي شنتها إدارة الجامعة ضد الاحتجاجات على الحرب في غزة داخل الحرم الجامعي.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن أعضاء UAW 4811، وهي نقابة تمثل أكثر من 48 ألفا من طلاب الدراسات العليا والباحثين العاملين في كاليفورنيا، صوتوا لصالح الموافقة على الإضراب بعد اعتقال مئات المتظاهرين، بما في ذلك أعضاء بالنقابة، في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا في سان دييجو في الأسابيع الأخيرة.

وقال قادة النقابة إن التصويت على التفويض لا يضمن الإضراب، لكن يمكن لقيادة النقابة أن تدعو إلى التوقف عن العمل في أي وقت، وإذا نفذت النقابة إضرابا، فقد تواجه الفصول الدراسية والأبحاث اضطرابا كبيرا في الفروع العشرة التي تشكل نظام جامعة كاليفورنيا، مع اختتام العديد من المؤسسات للعام الدراسي.

وقالت الصحيفة إنه من شأن التوقف عن العمل في جامعة كاليفورنيا أن يعكس تصعيدا كبيرا للتوترات التي ظهرت عندما عاقبت الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الطلاب بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين ولجأت إلى تطبيق القانون لإزالة مخيمات الاحتجاج.

وقالت هيذر هانسن، المتحدثة باسم جامعة كاليفورنيا، في بيان إن نظام الجامعة "يعتقد أن التصويت الذي أجرته قيادة UAW يشكل سابقة خطيرة من شأنها إدخال قضايا غير عمالية في اتفاقيات العمل".

وأضافت هانسن "إذا سُمح بإضراب بسبب النزاعات السياسية والاجتماعية، فإن التوقف عن العمل المرتبط به سيؤثر بشكل كبير على قدرة جامعة كاليفورنيا على الوفاء بوعودها لطلابها والمجتمع وولاية كاليفورنيا".