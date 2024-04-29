تعرف علي أماكن احتفالات أهالي البحيرة بشم النسيم

تعد محافظة البحيرة، من المحافظات الساحلية التي تقع علي نهر النيل فرع رشيد وأيضا البحر الأبيض المتوسط، وهناك العديد من الأماكن الترفيهية للاحتفال بأعياد شم النسيم، يتوجه المواطنين إلى المتنزهات والأماكن العامة لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بتناول وجبات الأسماك المملحة، بما في ذلك الفسيخ الشهير.

تُعد الجزيرة الخضراء، التي تقع على كورنيش النيل بين مركزي الرحمانية ودسوق، واحدة من أفضل الأماكن للخروج في شم النسيم في محافظة البحيرة، حيث يتوافد الأهالي عليها من مختلف القرى والمدن، حاملين معهم الألعاب والطعام لقضاء وقت ممتع بعيدًا عن هموم الحياة.

كما تعد مدينة رشيد، أيضًا وجهة ممتازة للخروج في شم النسيم، يتوافد الأهالي عليها من جميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالجو الطبيعي على ضفاف نهر النيل، زيجلس الناس أمام مسجد أبو مندور للاستمتاع بأوقات النزهة، ويتمتعون بجمال القناطر الخيرية بأدفينا.

وفي مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، تُعد أيضًا وجهة رائعة للخروج في شم النسيم، حيث يقصدها العديد من سكان المدينة والمدن والقرى المجاورة للاحتفال بهذه المناسبات، يمكنهم زيارة حديقة الجمهورية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستمتاع بشاطئ إدكو والتمشية والجلوس عليه مجانًا. وتكتظ الناس على كورنيش المحمودية الجميل بسبب جمالها الطبيعي والخلاب.