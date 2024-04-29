قبل شم النسيم.. ضبط 130 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم والثلاجات للتأكد من جودة السلع و مطابقاتها للمواصفات.

ونفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد سالم، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تحت إشراف الدكتور هادى الجندى بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركزى إيتاى البارود وكوم حمادة أسفرت عن ضبط 129طن و 900 كجم أسماك هورس ماكريل مجمده بإيتاى البارود مجهولة المصدر.

وبحملة مماثلة بكوم حماده ثم ضبط 1595 كجم من اسماك هارنج مجمد بدون بيانات ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.