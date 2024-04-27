افتتاح معرض البحيرة للسجاد اليدوي بديوان عام شمال سيناء

افتتح معرض البحيرة للسجاد اليدوي بديوان عام محافظه شمال سيناء، في إطار التعاون بين المحافظتين لنقل خبرات صناعة السجاد اليدوي وتدريب سيدات محافظة شمال سيناء علي تلك الصناعة.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إنه تم تدريب 30 سيدة من محافظة شمال سيناء لمدة 6 أشهر على يد مدرب من مركز تدريب المرأة المعيلة بمحافظة البحيرة نظراً لتميز وجودة صناعة السجاد اليدوي الخاص بمحافظة البحيرة عن باقي المحافظات.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي الحفاظ علي التراث واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين الوضع الاجتماعي لها مما يساهم فى إثبات شراكتها وأنها تستطيع تحقيق الأمن الأسرى ومساعدة الزوج بالنفقات لتلبية احتياجات الأساسية والترفيهية مما يساهم في رفع مستواها الاقتصادى .

كما أكدت أن تلك الحرفة لا تشترط خروج السيدات من منازلهن ومن الممكن أن تعمل السيدة من داخل منزلها بعد تعلمها لتلك الحرفة بالإضافة لتعليمهن صناعة جديدة لم تكن موجودة بالمحافظة بالفعل لما لها عائد مادي كبير نظراً لطلب السوق الحالي لمنتجات السجاد اليدوي و يأتى ذلك إيماناً من الدولة ، بالدور الايجابي لتمكين المرإة ورفع مستواها الاقتصادي.