"الأعلى للجامعات" يعتمد معمل التحول الرقمي بجامعة دمنهور

استقبلت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، وفداً من المجلس الأعلى للجامعات لتجديد اعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة التابع لمركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات، في إطار حرص الجامعة على مواكبة إستراتيجية التحول الرقمي الشامل تنفيذاً لرؤية مصر 2023.

وتوجه الوفد لتفقد مركز التحول الرقمي بالجامعة والتقي بفريق العمل والمنسقين والمراقبين واستمع لآراء المتدربين أثناء أداء اختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي والرد على استفساراتهم ، مشيداً بالتنظيم الجيد أثناء أداء الاختبارات، وأيضاً الإشادة بما لمسته اللجنة من إنجازات وخاصة فيما يتعلق بالجهد المبذول لتوفير مسارات البنية التحتية والتكنولوجية طبقاً للمعايير الدولية.

وأسفرت الزيارة عن تجديد اعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

الجدير بالذكر أن جامعة دمنهور تحصل على هذا الاعتماد للمرة الثانية منذ اعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات كوحدة تنفيذ التدريب على البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية.