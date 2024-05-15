مديرو الإدارات التعليمية يتفقدون امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط

تابع سمير الجمل مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية سير امتحان إتمام الشهادة الإعدادية للمواد الغير مضافة للمجموع وامتحان الصف الأول الثانوي بمدرسة المتميزة الرسمية للغات، ثم توجه لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للمواد الغير مضافة للمجموع بمدرسة المستقبل .

ورفعت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية لـ٣٢٣١٧ طالبا وطالبة في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة الأعمال الامتحانية للشهادة الإعدادية خطوة بخطوة.

وأكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم، رفعت درجة الاستعداد القصوى، وانتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التى انطلقت اليوم الأربعاء ٥/١٥ في المواد الغير مضافة للمجموع والمستوى الرفيع وتستكمل السبت ١٨ مايو في المواد الأساسية وتنتهي الخميس ٢٣ مايو.

وأضاف "غريب" أن محافظ دمياط تتابع باستمرار كافة الإجراءات التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، متابعا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

وأكد "وكيل الوزارة" أن جميع الإدارات التعليمية العشرة انتهت من كافة الاستعدادات وتوفير كل الإمكانيات للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر في ١٥٠ لجنة عامة مقسمين إلى ١٦١٦ لجنة فرعية لأداء ٣٢٣١٧ طالبا وطالبة إعدادي عام ومهني ومكفوفين للامتحانات، مشيرا إلى أن هناك غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية وديوان المديرية تتابع باستمرار أعمال الامتحانات وجاهزة لتلقي شكاوى واستفسارات أولياء الأمور.