العمل تنظم مبادرة "صحتك غالية علينا" للوقاية من الأمراض ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات مبادرة (صحتك غالية علينا) بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بقاعة الاجتماعات بترسانة بورسعيد البحرية، لمناقشة الأمراض المهنية وكيفية الوقاية منها.

جاء ذلك بحضور 90 من العاملين، ومديري مكاتب السلامة والصحة المهنية ببورفؤاد وبورسعيد والمفتشين بالمكتبين، بمشاركة المهندس عبد الخالق عوض الله مدير إدارة الترسانات، والمهندس علاء الدين محمد عبد البر مدير إدارة ترسانة بورسعيد، وتناول اللقاء مناقشة عدة موضوعات منها التحليل الإحصائي للأمراض المهنية ، وأهمية ارتداء مهمات الوقاية وعمل القياسات اللازمة للوقاية من الأمراض المهنية ، وشرح الفرق بين الكشف الطبي الدوري والابتدائي وأهمية المتابعة في الكشف الطبي الدوري للوقاية من حدوث المرض المهني ، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة تحت إشراف الإدارة المركزية بالوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل بتكثيف التوعية والتثقيف حول نشر وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل في بيئة عمل آمنة وخالية من الإصابات والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية ، وتزامناً مع الاحتفال بيوم السلامة العالمي ، وأضاف مدير المديرية ، أنه القى كلمة خلال الفعاليات أكد خلالها على اهمية السلامة والصحة المهنية كأسلوب ومنهج حياة لمواجهة كافة المخاطر التي تواجه العامل في بيئة العمل ، بحضور الدكتور يوحنا الخراط مدير عام الإدارة العامة للصحة المهنية ، والمهندس عبد الخالق عوض الله والذين أكدوا على أهمية السلامة والصحة المهنية في سلوك العامل لزيادة الإنتاج ، وكذلك بمشاركة المهندسة ريهام كمال سعيد من الإدارة العامة للصحة المهنية ، والكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، حيث ألقوا محاضرات حول حول واجبات والتزامات العامل والمنشأة ومسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمنشأة ودور مفتش السلامة بالمديرية وكيفية دراسة وفحص الأمراض المهنية والسبل الكفيلة للحد منها وتقليل آثارها السلبية بها يعود بالنفع على المنشأة والحفاظ على صحة العامل.

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