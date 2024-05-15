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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الاتحاد الأوروبي مهددًا إسرائيل: استمرار عملية رفح يفرض ضغوطًا شديدة على علاقاتنا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن مواصلة إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة سيفرض ضغوطاً شديدة على علاقاتها مع الاتحاد.

وحث بوريل، في بيان، إسرائيل على إنهاء عملياتها العسكرية في رفح فوراً، لافتاً إلى أن هذه العملية تزيد من عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وتفضي إلى زيادة عمليات النزوح الداخلي، والتعرض لخطر المجاعة، وتفاقم المعاناة الإنسانية.

وأضاف البيان: «الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن زيادة تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة، وإعادة فتح معبر رفح. إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، فذلك من شأنه أن يفرض حتماً ضغوطاً شديدة على علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل».

ودعا بوريل جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن كافة المحتجزين في القطاع.

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