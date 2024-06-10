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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يهدي طفلًا كفيفًا أحدث جهاز برايل للقراءة

محافظ مطروح
محافظ مطروح
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حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، على سرعة تلبية وإهداء أحدث جهاز برايل للقراءة، للطفل معاذ أدهم عشرى 9 سنوات، في الصف الرابع الابتدائي العام الدراسى القادم، من أبناء مطروح القادرون باختلاف (كفيف)، مع تفوقه ودخوله عدد من المسابقات الدولية في النطق باللغة العربية. 
وأكد محافظ مطروح على جهود المحافظة في توفير مزيد من الخدمات ودعم ورعاية أبنائها المتميزين. 

والدا الطفل يشكران محافظ مطروح على لمسته الإنسانية وسرعة تلبية مطلب ابنهم

ووجه والد ووالدة الطفل الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على لمسته الإنسانية وسرعة تلبية مطلب ابنهم لمساعدته على  القراءة ومزيد من إتاحة التعلم  من خلال الجهاز الجديد. 

محافظ مطروح يهدي طفل كفيف أحدث جهاز برايل للقراءة

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