رسميًا.. ريال مدريد يحسم موقفه من المشاركة فى مونديال الأندية 2025

حسم نادي ريال مدريد الإسبانى، اليوم الإثنين، موقفه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما أثير بعض الشكوك حول مشاركته.

وأعلن ريال مدريد الإسبانى، في بيان على موقعه الرسمي، عن مشاركته فى مونديال الأندية: "يعلن النادي أنه لم يتم التشكيك في أي لحظة بمشاركته في كأس العالم للأندية الجديد الذي تنظمه الفيفا في الموسم القادم 2024-2025".

وأضاف النادي الملكي: "سيخوض نادينا هذه البطولة الرسمية كما هو مقرر، وسنواجهها بكل فخر وتفاؤل لنجعل ملايين مشجعينا حول العالم يحلمون بلقب جديد".

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، قد تحدث في حوار مع صحيفة "Il Giornale" الإيطالية: "الفيفا تنسى أن الأندية واللاعبين لن يشاركوا في تلك البطولة، مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، ويريدون أن يعطونا هذا المبلغ مقابل كل البطولة، هذا غير مقبول، ريال مدريد مثل أندية أخرى، سيرفض الدعوة".