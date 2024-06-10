تفاصيل سقوط عاملة ومالك محل صاغة بتهمة سرقة شقة بحلوان

تمكنت مباحث حلوان، بقيادة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، من القبض على عاملة ومالك محل صاغة وعامل بذات المحل، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حلوان.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاملة) بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة القسم.. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها "سيئا النية" (مالك محل مصوغات ذهبية ، عامل بمحل مصوغات ذهبية – مقيمان بمحافظة بنى سويف) تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة الواقعة.

كما طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.