جوميز يكتفي بتدريبات بدنية للاعبي الزمالك في مران اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي مساء اليوم استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجاً بدنياً للاعبين بخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم والاكتفاء بها خلال مران اليوم، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل استئناف مباريات الدوري.

واكتفى الجهاز الفني بخوض اللاعبين لتدريبات في صالة الجيمانيزيوم، على أن يخوض الفريق تدريباته الفنية بشكل طبيعي في مران الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.