محمد صلاح يقود هجوم الفراعنة أمام غينيا

أعلن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تشكيل فريقه بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح الذى يواجه به نظيره غينيا بيساو، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد 24 دى سيبتمبر"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

محمد صلاح يقود تشكيل المنتخب الوطني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:

محمد عواد - مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم

عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي

أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - محمد شريف.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حصدها من 3 انتصارات متتاليات في الثلاث جولات ماضية، بينما يقع منتخب غينيا بيساو في وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط.