القبض على 3 أشخاص سرقوا دراجة نارية من مواطن بالأميرية

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 أشخاص، سرقوا دراجة نارية من مواطن بالإكراه بمنطقة الأميرية.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة القسم، مستقلاً دراجة نارية "سكوتر" بدون لوحات معدنية والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وسرقة الدراجة النارية وهاتفه المحمول وحافظة نقود بداخلها مبلغ مالى، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

