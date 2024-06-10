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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 أشخاص سرقوا دراجة نارية من مواطن بالأميرية

المتهمين
المتهمين
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أمرت النيابة العامة، بحبس 3 أشخاص، سرقوا دراجة نارية من مواطن بالإكراه بمنطقة الأميرية.
 ونجحت قوة أمنية في ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة القسم، مستقلاً دراجة نارية "سكوتر" بدون لوحات معدنية والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وسرقة الدراجة النارية وهاتفه المحمول وحافظة نقود بداخلها مبلغ مالى، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.
 

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