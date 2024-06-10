وادي دجلة يُتوج بـ 75 كأسًا في بطولات الجمهورية لألعاب كرة القدم والتنس والطائرة

حصد لاعبو وادى دجلة 75 كأسًا و15 ميدالية متنوعة بألعاب كرة القدم والتنس والطائرة والشطرنج وسباحة الزعانف، يأتي ذلك بعد تطوير مستواهم وتحقيق نتائج إيجابية في كبرى البطولات المحلية والعالمية.



وجاءت الانطلاقة مع فريق وادى دجلة لكرة القدم مواليد 2010، والذي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة منطقة القاهرة لكرة القدم، وذلك تحت قيادة الكابتن محمد حسن المدير الفني، ويعاونه جمال عبد الحميد مدرب عام، وجاسر جويده مدرب حراس مرمى، ورامز فوزي إداري الفريق.

وفي لعبة الطائرة، حصدت لاعبات وادى دجلة تحت 19 سنة المركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة كأس مصر.



وفى بطولة صن سيتي الدولية للشطرنج الخاطف، حقق توماس أسامة ميدالية ذهبية تحت 16 سنة، وحصد كل من حمزة أحمد قابيل، ومحمود محمد محمود، ميداليتين فضيتين تحت 14 سنة، للسنة العاشرة على التوالي.

كما حقق لاعبو وادى دجلة 12 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر للمياه المفتوحة بواقع (5 ميداليات ذهبية-7 ميداليات برونزية).



وفى بطولات الجمهورية التي أقيمت ضمن منافسات المجمع الخامس تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس، توج وادى دجلة بـ75 كأسًا متنوع بواقع (24 كأسًا للمركز الأول، 14 كأسًا للمركز الثاني، 37 كأسًا للمركز الثالث).